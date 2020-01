Elle vend des bougies «à l'odeur de son vagin»

Lancée en 2008 par Gwyneth Paltrow, la boutique en ligne Goop dédiée au bien-être et à la médecine douce a souvent été au cœur de polémiques et pointée du doigt par plusieurs professionnels de la santé.

Pour continuer sur cette belle lancée, l'actrice a récemment commercialisé une bougie parfumée baptisée «Ceci sent comme mon vagin». Le produit comprend des notes «d'extraits de géranium, de bergamote citronnée et de cèdre, associés à la rose de Damas et à la graine de musc pour rappeler la fantaisie, la séduction et une chaleur raffinée».

Il a fallu peu de temps pour que les fans se ruent sur ce doux parfum puisque la bougie, pourtant à 75 dollars soit 67 euros, est déjà en rupture de stock. Mais sent-elle vraiment comme son intimité?

Comme expliqué sur Goop, le nom donné à la bougie de Gwyneth Paltrow a été inspiré d'une blague qu'elle a faite au parfumeur Douglas Little, déclarant que le parfum qu'ils créaient ensemble avait «la même odeur de son vagin». Une plaisanterie loin d'être passée inaperçue.

I can't make this stuff up. #GwynethPaltrow has a candle selling for 75.00 that "smells like my vagina". IT'S SOLD OUT!!! Regardless if anyone's opinion, she's making a ton of money off it! pic.twitter.com/b9tQ87NNfJ