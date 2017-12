Enora Malagré décide de se faire retirer l'utérus

«Je suis atteinte d'endométriose, je ne peux donc pas avoir d'enfants, la maladie est trop avancée», a expliqué à Match l'ex-chroniqueuse de «Touche pas à mon poste» sur C8, qui avait déjà évoqué sa maladie il y a quelques mois dans TPMP, ainsi qu'au micro d'Europe 1. «À l'époque de TPMP, j'ai fait jusqu'à 3 fausses couches par an: ça m'a bouffé la vie! Quand je suis en crise, je peux être HS pendant quarante-huit heures. Alors j'ai pris la décision de me faire retirer l'utérus. À 37 ans, c'est jeune, mais je dois avancer», a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire.

L'endométriose, qui se manifeste après la puberté sous différentes formes, touche entre 6 et 10% des femmes en âge de procréer et peut conduire dans les cas les plus graves à l'infertilité. Elle se caractérise par la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus, qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels, entraînant notamment des douleurs et des saignements.

Bien qu'elle soit très répandue, cette maladie est pourtant très largement méconnue des Français. Les femmes qui en souffrent sont souvent diagnostiquées avec un retard qui peut aller jusqu'à dix ans, selon le ministère de la Santé. Ces dernières années, des initiatives ont été lancées pour lever le tabou entourant cette pathologie, et sensibiliser notamment les femmes et les professionnels de santé pour améliorer sa détection et sa prise en charge.

(L'essentiel/afp)