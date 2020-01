Frappée par inadvertance par Patricia Arquette

Joey King se souviendra longtemps de la 77e cérémonie des Golden Globes, le 5 janvier 2020. La raison? Dans le cadre de la cérémonie, l'actrice a tourné une vidéo dans un ascenseur avec Patricia Arquette, qui incarne sa mère dans la série «The Act». Et là, l'Américaine de 20 ans vu les étoiles. «Patricia Arquette m'a accidentellement frappée à la tête avec son Golden Globe. Cette phrase va me donner le droit de me vanter pour le reste de ma vie», a-t-elle raconté sur Twitter avec humour, en légende de deux selfies où elle apparaît avec un gros bleu sur le front.

Patricia Arquette accidentally hit me in the head with her Golden Globe. That sentence will give me bragging rights for the rest of my life. @PattyArquette pic.twitter.com/lQDewQpa1C— Joey King (@JoeyKing) 6 janvier 2020

Interviewée par «The Hollywood Reporter», Joey a donné plus de détails sur sa mésaventure: «Patricia et moi étions dans la cabine d'ascenseur à la soirée «InStyle» et nous essayions de faire un petit sketch drôle où nous chantions de l'opéra. Et en faisant une révérence, elle a levé sa statue de Golden Globe et m'a frappée au front. Ces statues ne sont pas légères du tout !» Cependant, la demoiselle voit le bon côté des choses, malgré la douleur. «Quitte à être frappée à la tête avec quelque chose, autant que ce soit avec le Golden Globe de mon amie!»

De son côté, Patricia Arquette s'est confondue en excuses auprès de la jeune femme, tout en plaisantant. «Ce qu'il se passe dans l'ascenseur reste dans l'ascenseur! Non, sérieusement, je suis vraiment désolée ma chérie!» a-t-elle tweeté.

Regardez le sketch des deux actrices pour les Golden Globes:

(L'essentiel)