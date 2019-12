Enceinte, Charlène déteste se voir grossir

Alors qu'elle attend son premier enfant dans les meilleures conditions, avec son copain Benoît, Charlène Le Mer avoue être ennuyée par un aspect de sa grossesse. «Je suis la plus heureuse au monde. Mais c'est vrai qu'en tant que femme et sachant que je suis très sportive de base, ça fait bizarre de voir son corps changer, a-t-elle confié sur Instagram, lundi 16 décembre 2019. Je sais que j'ai une chance incroyable. On a beau faire attention et faire du sport, c'est la vie, on prend du poids, ça veut dire que tout va bien. Mais je pense que c'est la chose la plus difficile pour moi».

De plus, la Française de 25 ans, enceinte de 4 mois, avoue ne pas avoir vraiment confiance en elle. «Donc là encore moins même si on me rassure. Le reflet dans le miroir, il n'y a que nous qui pouvons le comprendre», précise l'ex-candidate de «Secret Story 11», sans toutefois révéler combien de kilos elle a pris. Charlène a donc dû dire «au revoir» à certains de ses vêtements.

(L'essentiel/lja)