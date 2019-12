Juice Wrld était «bien et heureux» avant d'atterrir

This was Juice Wrld as he got on the plane that took him to Chicago last night. He was in high spirits and looked happy. pic.twitter.com/JBsuybaC9O — DJ Akademiks (@Akademiks) December 8, 2019

L'instant peut paraître anodin, mais ces derniers moments de vie prennent une toute autre dimension à ce jour. Des images de Juice Wrld dans son jet privé juste avant l’atterrissage à Chicago ont été dévoilées par un célèbre DJ dont il était proche. Quelques minutes plus tard, le jeune rappeur s'effondrait, victime d'une crise, avant de décéder à l'hôpital.

Rien ne laissait présager un tel drame. L’artiste apparait détendu et serein. «Il était dans un super esprit et heureux», commente DJ Akademiks. On y voit le jeune homme en train de plaisanter avec ses amis. Une deuxième vidéo montre l'avion au moment de l’atterrissage.

More footage of Juice Wrld on his private jet which was headed to Chicago. Seems like everything was good and everyone including him was in high spirits until he landed. pic.twitter.com/ayDP0LXyeW — DJ Akademiks (@Akademiks) December 8, 2019

Auteur du hit «Lucid Dreams», Juice Wrld est mort dimanche à seulement 21 ans. De nombreux hommages émanant du monde de la musique lui ont été adressés depuis. Les causes de la mort, elles, n'ont pas encore été précisées. Une autopsie doit être pratiquée ce lundi.

(th/L'essentiel)