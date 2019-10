Harry porte plainte contre le tabloïd «The Sun»

Le prince Harry a porté plainte contre News Group Newspapers, le propriétaire de tabloïds britanniques dont le plus populaire, The Sun, a indiqué ce groupe vendredi, quelques jours après le lancement de procédures contre le Mail on Sunday pour défendre son épouse Meghan. «Nous confirmons qu'une plainte a été émise par le Duc de Sussex», a indiqué News Group Newspapers, qui possède The Sun (le tabloïd britannique le plus lu) et le défunt News of The World. Selon plusieurs médias, qui parlent de piratage de boîtes vocales, une plainte a également été déposée contre le Daily Mirror.

Mardi, le prince Harry était monté au créneau pour défendre son épouse Meghan contre la presse tabloïd britannique, qui la harcèle selon lui «sans pitié» comme sa mère la princesse Diana, et il avait annoncé le dépôt d'une plainte contre le Mail on Sunday. Il avait annoncé sur le site internet du couple une action en justice contre la publication d'une lettre privée, «illégalement, dans l'intention de détruire (...) en omettant des paragraphes, certaines phrases et même des mots pour masquer les mensonges proférés depuis un an».

Il faisait ainsi allusion à la publication en février par le tabloïd Mail on Sunday d'une lettre de Meghan à son père Thomas Markle, vis-à-vis duquel elle a pris ses distances, et qui ne manque pas une occasion de s'épancher auprès des médias sur sa relation brisée avec sa fille. «Ma plus grande peur est que l'histoire se répète», expliquait le prince Harry dans une lettre publiée sur ce site. «J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes». Poursuivie par des paparazzi à moto, «Lady Di» est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris.

(L'essentiel/afp)