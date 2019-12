Un mea culpa pour réduire sa peine

Le rappeur connaîtra sa peine mercredi prochain, dans le cadre du procès des Nine Trey Gangsta Bloods. Pour ne pas prendre le maximum - jusqu'à 47 ans de prison - 6ix9ine a adressé une émouvante lettre de remords au juge Paul Engelmayer, révèle TMZ.

Dans sa missive, l'artiste a d'abord expliqué que ses démêlés avec la justice sont un mal pour un bien: «Je suis un modèle pour des millions de gens. Je suis heureux que le public ait pu me voir répondre de mes actes. Ça leur montre ce qui peut arriver lorsqu'on appartient à un gang».

Daniel Hernandez au civil a aussi confié que cette année passée à l'ombre l'a beaucoup fait réfléchir. Il affirme que, désormais, c'est un autre homme, bourré de bonnes intentions. «Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai fait. Si on me donne une seconde chance, je ne la laisserai pas passer. Je consacrerai une partie de ma vie à aider les autres, pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi».

6ix9ine a été arrêté en novembre 2018, après avoir été soupçonné d'être un des membres des Nine Trey Gang­sta Bloods. Depuis lors, dans le but de réduire sa peine, il a collaboré avec les enquêteurs en livrant moult détails sur le gang violent de New York. Il a aussi balancé les noms de ses chefs.

(L'essentiel/jde)