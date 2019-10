Depuis trois ans, Zazie Beetz a multiplié les apparitions dans la série «Atlanta», qui a remporté 2 Golden Globes et 5 Emmy Awards. Méconnue du grand public, cela va changer avec la sortie de «Joker», ce mercredi sur nos écrans. L'actrice germano-américaine de 28 ans, qui aime se métamorphoser d'un film à l'autre, est face à Joaquin Phoenix.

Beaucoup de lecteurs vont vous découvrir avec «Joker». Qui est Zazie Beetz?

Je suis née à Berlin et l'allemand est donc ma première langue. Mon père est allemand et maman une afro-américaine. Le théâtre a toujours été en moi dès l'école primaire où j'ai aussi appris le français. De cours d'art dramatique en petite pièce de spectacle de fin d'année à l'école, j'ai décidé de passer mes premières auditions à l'adolescence tout en bossant dans une boutique H&M de New-York pour payer mes factures. La mode m'a toujours aussi attirée. J'aime coudre, piquer et assembler des tissues pour me faire des créations personnelles.

À ce propos, en l'espace de quelques semaines, vous êtes devenue icône pour les magazines de mode en Amérique. Est-ce important pour vous?

Je pense que c'est totalement connecté avec mon travail d'actrice. En fonction des premières, je m'imagine dans la peau d'un personnage. Pour la première de «Joker» au festival de Venise, j'ai voulu me transformer en Rihanna en choisissant mes tenues dans son style et Valentino m'a prêté ma tenue. Quelques jours plus tôt, je me suis inspirée du look de Diana Ross pour la Première d'un autre film, «Seberg» où je fais aussi partie de la distribution avec Kristen Stewart. Et Miu Miu m'a habillé. C'est fun de changer de peau même si c'est juste pour une soirée de gala. J'étudie les fringues mais aussi les cheveux, les bijoux et accessoires. J'aime me prendre pour Rihanna quelques heures!

Parlons de «Joker», quel est votre rôle face à Joaquin Phoenix ?

J'incarne Sophie, une jeune mère célibataire qui est directement impliquée romantiquement avec Arthur Fleck avant qu'il ne devienne le Joker. Joaquin m'a poussé à me dépasser sur ce tournage car il improvisait souvent dans nos répliques communes.

Le Joker est un peu le voisin fou de votre personnage. Avez-vous déjà connu un voisin dingue dans votre vie privée?

Quand on habite à New-York comme moi, on a tous des histoires de voisins dingues (rires). Dans mon enfance, nous habitions dans un vieux building avec des murs en carton et notre voisin se plaignait constamment du bruit venant de notre appartement. Un jour, il est venu coller une note pour se plaindre du bruit sur notre porte alors que nous étions en vacances. Donc j'en ai déduit qu'il devait entendre du bruit dans sa tête (rires).

«Atlanta» est en train de devenir une série culte à travers le monde. Allez-vous participer au tournage de la quatrième saison qui vient d'être annoncée?

Je l'espère mais la production est devenue de plus en plus compliquée car les comédiens principaux ont tous d'autres projets. Et Donald Glover est en tournée mondiale depuis 2 ans donc il faudra trouver de quoi faire coïncider tous nos emplois du temps.

