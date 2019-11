Ses parents acceptent son petit ami bad boy

Kaia Gerber peut se targuer d'avoir des parents très cool. Selon radaronline.com, sa mère, Cindy Crawford, et son père, Rande Gerber, la laissent vivre sa vie comme elle l'entend.

Et ils ne voient pas d'inconvénients à ce que leur ado de 18 ans sorte avec le comédien Pete Davidson, 26 ans, qui a connu des problèmes d'addictions et a dû faire une cure de désintox, après sa rupture avec Ariana Grande. «Cindy et Rande considèrent Kaia comme une adulte. Ils l'ont toujours traitée comme telle plutôt que comme une enfant», confie un proche.

Selon une autre source, les parents du jeune top model, qui a commencé sa carrière à 16 ans, «la laissent prendre ses propres décisions», parce qu'elle fait déjà preuve d'une grande maturité. Il arrive même à Kaia de sortir en boîte de nuit avec son chéri jusqu'à 4 heures du matin. «Elle a toujours eu un style de vie très hollywoodien et ses parents lui font confiance», ajoute l'informateur.

