Charlotte a tiré la langue aux journalistes

On avait davantage l'habitude voir son frère aîné, George, tirer la langue pendants des événements. Mais jeudi, c'est la princesse Charlotte, quatre ans, qui a été prise en flagrant délit de grimaces.

La fille de William et Kate avait fait le déplacement sur l'île de Wight avec ses parents, venus pour la régate King's Cup. À la fin de la course, quand sa maman lui a montré les journalistes et le public présents, la princesse a préféré leur tirer la langue, plutôt que de les saluer d'un geste de la main.

Surprise par le geste de sa fille, Kate lui a gentiment et rapidement remonté les bretelles. Mais elle a surtout éclaté de rire.

