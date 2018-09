Michael Jackson était bien dans les «Simpson»

Cela fait vingt-sept ans, depuis la diffusion de l'épisode «Stark Raving Dad» des «Simpson», que les fans s'arrachent les cheveux. Est-ce que Michael Jackson avait bien prêté sa voix pour le personnage de Leon Kompowsky, qui, par ailleurs, fait de nombreux clins d’œil à la star? La réponse est oui.

Jackson à fait la voix de Leon Kompowsky (à dr.), interné dans un hôpital psychiatrique parce qu'il se prend justement pour le roi de la pop. Jackson à fait la voix de Leon Kompowsky (à dr.), interné dans un hôpital psychiatrique parce qu'il se prend justement pour le roi de la pop.

«Michael adorait Bart Simpson et la série en général. Il voulait absolument en faire partie», a révélé Matt Groening, créateur de la famille jaune, dans «The Weekly». Le label du «roi de la pop» lui avait toutefois interdit de chanter et d'utiliser son nom dans le programme. «On avait dû engager un sosie vocal pour les séquences chantées. Michael, qui était présent durant les prises, était nerveux. On l'avait aussi crédité sous le pseudo de John Jay Smith dans le générique», s'est encore souvenu Groening.

