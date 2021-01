Voilà pourquoi ils tournent une pub ensemble

Comme de nombreuses stars, Mila Kunis et Ashton Kutcher apparaîtront dans une publicité qui sera diffusée durant la mi-temps du Super Bowl, le 7 février 2021. Dans une interview à «Entertainment Tonight», l’actrice de 37 ans a révélé ce qui les avait convaincus, son mari et elle, d’accepter de se mettre en scène pour promouvoir une marque de biscuits apéritifs.

Si, bien sûr, le couple a trouvé le scénario très drôle, ce n’est pas l’unique raison pour laquelle ils ont dit «oui». «C’était durant le confinement et nous étions bloqués avec nos enfants (ndlr: Wyatt, 6 ans et Dimitri, 4 ans) depuis neuf ou douze mois et je me suis dit: «Deux jours, deux jours de congé! Je n’aime pas dire ça, mais c’était la liberté pour nous. C’était incroyable», a-t-elle raconté.

La comédienne a tout de suite ajouté qu’elle aimait évidemment sa fille et son fils plus que tout, mais qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse de se lever à 5h du matin pour aller travailler. «Je me suis littéralement échappée de la maison. Les enfants nous ont dit que nous les abandonnions, mais je leur ai répondu qu’il fallait se détendre», s’est-elle souvenue.

(L'essentiel/jfa)