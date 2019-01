«Je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Je trouve cela trop vieux». Interviewé par Marie-Claire à l'occasion de la sortie de son livre «Rompre», Yann Moix s'est confié sans tabou au sujet de ses attirances. Pour l'écrivain de 50 ans, sortir avec une femme de son âge «n'est pas possible». «Je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable; 50 ans me paraîtra alors jeune. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire».

Bien lancé, le chroniqueur des «Terriens du samedi» a également avoué ne sortir «qu'avec des Asiatiques»: «Essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. Je ne m'en vante pas. Beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer, car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre asiatique est suffisamment riche, large et infini pour que je n'en aie pas honte».

Les réactions n'ont pas tardé à arriver. Réputée pour dire ce qu'elle pense, l'animatrice Valérie Damidot a aussitôt répliqué sur son compte Twitter. «Wesh, gros, nous les quinquas, on n'a pas non plus envie de ton microkiki, la bonne année à toi», a-t-elle tenu à souligner.

Wesh, gros, nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki,la bonne année a toi. https://t.co/1hy72MAi1X— Valérie Damidot (@DamidotValerie) 6 janvier 2019

(L'essentiel/szu)