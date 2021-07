Demi Lovato a tourné sa première scène de sexe

Grande première pour Demi Lovato. L’artiste américaine de 28 ans, qui s’identifie comme non binaire, a confié sur Instagram qu’elle avait tourné une scène de sexe, ce qui ne lui était jamais arrivé. Alors, forcément, elle était un peu anxieuse à l’idée de devoir se mettre à nu devant plusieurs personnes, mais elle a écrit que tout s’était bien passé.

«Les acteurs et l’équipe étaient tellement professionnels et aimables que je me suis tout de suite calmée. Puis, j’ai pensé à la fierté que j’ai de me sentir assez bien dans ma peau pour faire ça», a révélé la jeune femme. Elle a en outre précisé qu’elle ne se sentait pas toujours belle, mais que quand c’était le cas et qu’elle se trouvait sexy, elle osait partager un cliché d’elle en sous-vêtements. «Il est important de fêter les petites victoires. Oui aux explosions aléatoires de confiance en soi et oui au sexe maladroit et hilarant», a-t-elle conclu. Quelques heures plus tôt, elle s’était prise en photo en peignoir pour annoncer qu’elle allait tourner la fameuse scène.

Demi Lovato n’a pas précisé pour quel film ou série elle avait tourné cette scène de sexe, mais il est très probable que cela soit pour «Hungry», un feuilleton dont NBC a commandé un pilote. En plus d’avoir l’un des rôles principaux, Demi fait partie des producteurs exécutifs de la fiction qui abordera le thème des troubles alimentaires, dont la jeune femme a souffert.

(L'essentiel/jfa)