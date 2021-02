Fini les ressentiments envers ses parents. Alain-Fabien Delon s’est réconcilié avec son père, Alain Delon, et sa mère et ex-compagne de l’acteur, Rosalie van Breemen, après des années de tension. Interviewé dans Paris Match, le comédien français de 26 ans a expliqué comment sa relation avec ses géniteurs s’était améliorée.

«Je me suis beaucoup expliqué avec ma mère, j’ai exprimé mes reproches, elle en a pleuré et s’est excusée. Cela m’a aidé à m’apaiser. Et quand mon père a failli mourir, j’ai compris, et lui aussi, qu’on ne pouvait pas rester dans la rancœur.» Rappelons que la star française de 85 ans avait été hospitalisée en 2019, après avoir été victime d’un AVC et d’une hémorragie cérébrale.

Le fait de porter un patronyme aussi célèbre n’a pas été facile à vivre pour Alain-Fabien. Raison pour laquelle il y a eu de nombreux malentendus entre lui et son paternel. Le jeune artiste, qui a fait ses débuts dans le mannequinat avant de se lancer dans le cinéma, avait l’impression que son père ne croyait pas en lui. «Avec ma fierté mal placée, la sienne, disons les fiertés mal placées du clan Delon, peut-être qu’on se comprenait mal, explique l’ex-copain de Capucine Anav. Aujourd’hui, je crois qu’il se rend compte que je ne suis pas celui qu’il pensait, le petit branleur de la famille».

En effet, Alain-Fabien ne chôme pas. Après avoir récemment joué dans la minisérie «Grand hôtel», sur TF1 et dans le film «Un monde ailleurs», en 2019, il sera bientôt à l'affiche de «Jours sauvages». «Aujourd’hui, avec mon père, tout va bien et je veux profiter de ce moment, continue-t-il. J’ai pris beaucoup de coups dans la gueule et j’ai perdu confiance dans le bonheur, mais je commence à être plus serein, moins pessimiste, moins méfiant».

(L'essentiel/lja)