«Je ne peux plus mettre un pied dans ma maison»

Coup dur en ce début d'année pour Carla Moreau et son fiancé, Kevin Guedj: leur villa du sud de la France a été cambriolée samedi dernier, alors qu'ils rentraient chez eux avec leur petite Ruby, âgée de 3 mois.

La starlette de téléréalité a raconté cette soirée cauchemardesque sur Snapchat: «Cela a été hyperdur parce qu'on est arrivés quand les cambrioleurs étaient encore là. Je suis rentrée toute seule dans la villa, ma fille dans les bras. Ils essayaient de faire disjoncter l'électricité de la maison, donc je n'avais pas de lumière. Kevin est arrivé deux minutes après». Du coup, le compagnon de la Française de 22 ans est allé dans leur chambre pour réenclencher l'électricité et c'est là qu'il s'est retrouvé face aux voleurs.

«Ils ont eu le temps de tout nous prendre»

Ceux-ci se sont aussitôt enfuis et toutes les lumières se sont à nouveau éteintes. Ce qui a fait hurler la candidate des «Marseillais». Le couple a ensuite appelé la police et s'est réfugié chez les voisins. «Ils ont eu le temps de tout nous prendre. Après l'arrivée des policiers et pendant plus de deux heures, on les a cherchés partout». Les individus, qui s'étaient cachés sur le toit de la demeure, sont parvenus à échapper aux forces de l'ordre.

Depuis lors, Carla se dit traumatisée et choquée. «Je me sens violée. Je ne peux même plus mettre un pied dans ma maison. Je suis perdue, je ne sais même pas si on doit rester en France ou si on doit partir», déplore-t-elle. Désormais, la jeune maman a peur et sa fille ne fait plus ses nuits. Afin de retrouver la sérénité, la petite famille a décidé de déménager.

(L'essentiel)