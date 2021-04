Bilal Hassani présente son nouvel amoureux

Plutôt discret sur sa vie privée, Bilal Hassani vient d’annoncer à ses fans qu’il est en couple. Mercredi, le chanteur au look androgyne a présenté sur Instagram son nouveau petit ami, qui pose à ses côtés. «C’est officiel, we are dating (ndlr: nous sortons ensemble, en français), a-t-il écrit en légende du cliché. Nous pourrions le cacher, mais je me sens à l’aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement».

Le Français de 21 ans a précisé que leur romance n’en était qu’à ses débuts. «Cassem et moi, c’est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux», peut-on lire. Et Bilal de conclure son message: «J’espère que vous êtes tous contents pour moi parce que, de mon côté, je le suis sincèrement.»

Ses abonnés sont en effet enchantés par cette nouvelle. Quelques heures après sa publication, ils ont été des centaines à célébrer les amoureux. «Félicitations à tous les deux, plein d’amour», lui a écrit l’un d’eux. «Tellement heureux pour vous», a renchéri un autre. «Bonheur à vous, vous êtes trop beaux», pouvait-on aussi lire, ou encore: «Cassem prends soin de lui. Voir Bilal heureux est la plus belle chose du monde».

(L'essentiel/lja)