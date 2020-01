Une célèbre youtubeuse révèle être transgenre

Nikkie de Jager, connue sous le nom de NikkieTutorials, suivie par 12,7 millions de personnes sur YouTube et 13,3 millions sur Instagram, a partagé la nouvelle avec ses fans dans une vidéo diffusée lundi.

La youtubeuse de 25 ans y explique qu'elle aurait préféré choisir elle-même le moment de révéler être transgenre, mais que «cette chance lui avait été enlevée» par des personnes menaçant de fournir cette information aux médias.

«Quand j'étais plus jeune, je suis née dans le mauvais corps, ce qui signifie que je suis transgenre. Filmer cette vidéo est effrayant mais c'est tellement libérateur», a-t-elle déclaré avec émotion.

«Je n'arrive pas à croire que je vous dis cela à tous aujourd'hui pour que le monde entier le voie, mais bon sang, ça fait du bien de le faire enfin. Il est temps de lâcher prise et d'être vraiment libre», a expliqué Nikkie de Jager dans sa vidéo, qui comptabilisait près de 17 millions de vues sur YouTube, mardi après-midi.

nikkie tutorials built an empire as a trans woman for 10 years + & didn’t let her identity become the forefront of her career! She told no one. She is a self built CEO of her own artistry & sheer dedication to the beauty industry! #nikkietutorials pic.twitter.com/9kpGZGqqIV