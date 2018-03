Qui est ce beau-​​frère qu'il «ne supportait pas»?

C'est un nouveau protagoniste qui apparaît dans le conflit entourant l'héritage de Johnny Hallyday. Dans son communiqué diffusé mardi dernier, Nathalie Baye évoquait Grégory Boudou, le frère de Laeticia, que Johnny ne tenait visiblement pas en haute estime. «Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'au frère que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père», déplorait alors la mère de Laura Smet.

Selon Le Parisien, Grégory Boudou figure bel et bien sur le testament américain du rocker, non pas comme héritier mais comme exécuteur testamentaire. En cas de décès ou d'incapacité de Laeticia, ce serait donc à lui qu'incomberait la tâche de gérer la succession de Johnny et de faire respecter ses dernières volontés. Un rôle de confiance qui peut surprendre au vu des relations distantes qu'entretenaient les deux hommes. «Je ne sais pas si Johnny le détestait, en tout cas, ils n'étaient pas plus proches que ça. Grégory est du genre renfermé et fuyant, pas trop la tasse de thé de Johnny», indique même au Parisien un ami de la famille Boudou.

Un début de réponse

Hormis quelques photos postées sur les réseaux sociaux par Laeticia, il n'existe en effet que peu d'informations quant aux liens entre Grégory et le Taulier. Difficile donc, pour le moment, d'expliquer les raisons qui ont poussé ce dernier à confier à ce gérant de boîte de nuit un rôle aussi important dans sa succession.

Le magazine Voici avance néanmoins un début de réponse. Grégory est marié à Maryline, l'ex-nounou de Jade et Joy dont Laeticia est restée très proche. «Maryline n'est plus la nounou des Hallyday, mais elle est restée très proche de Laeticia et de ses filles. Elle les a accompagnées et soutenues avant et après la disparition de Johnny», explique même une proche au Parisien. Pour Voici, ce rapport de confiance n'aurait pas échappé à Johnny de son vivant, ce qui expliquerait en partie la présence de Grégory Boudou sur le testament.

(L'essentiel)