Johnny Depp avoue avoir connu la dépression

Entre son divorce de Amber Heard et ses dettes qui s'élèvent à plus de 40 millions de dollars, Johnny Depp est tombé en dépression. Dans une interview donnée au magazine Rolling Stone, la star est revenue sur les dernières années de galère. «J'étais au plus bas pendant mon divorce, a-t-il indiqué. La prochaine étape était de me dire "tu vas arriver quelque part avec les yeux ouvert, et tu vas repartir avec les yeux fermé". Je ne pouvais pas supporter la douleur tous les jours.»

Pour lutter contre la déprime, Johnny Depp est parti en tournée avec son groupe les Hollywood Vampires qu'il a monté avec Alice Cooper et Joe Perry et a commencé à écrire ses mémoires sur une vieille machine. «Je me versais un verre de vodka le matin et commençais à écrire jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux, indique-t-il. Je ne pouvais même plus lire les pages. J'essayais de comprendre ce que j'avais fait pour mériter ça. J'ai tenté d'être sympa avec tout le monde, d'aider tout le monde, d'être franc envers tout le monde. La vérité, c'est le plus important pour moi. Et ça arrivait quand même.»

Pour rappel, l'acteur a porté plainte contre ses managers Joel et Robert Mandel pour des dommages s'élevant à 25 millions de dollars, en les accusant de fraudes et de négligence lui causant sa dette abyssale. D'après ces deniers, ce sont les dépenses sans contrôle de l'acteur qui l'ont coulé.

