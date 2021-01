«Il sait que les Asiatiques, moi ça me dégoûte»

Plusieurs candidats de téléréalité sont dans la tourmente depuis quelques jours. Une ancienne vidéo publiée il y a trois ans sur YouTube où l’on voit Thibault Garcia, Vincent Queijo, Shanna Kress et Eddy a refait surface sur le Net. On y entend Thibault et Vincent, de retour d’un salon de massage qu’ils n’ont visiblement pas apprécié. «Eddy, il sait en plus que les Asiatiques, moi, ça me dégoûte», a lancé Vincent. «Non, mais moi, c’était des Chinoises de merde», a poursuivi son acolyte.

Cette séquence, publiée mercredi 6 janvier sur le compte Instagram stop_asiaphobie2, a provoqué l’indignation de nombreux internautes. «À vomir», a lancé l’un d’eux. «Rappelons que de tels propos sont simplement choquants, honteux et inadmissibles. Prenez votre responsabilité en tant que célébrité», a renchéri un autre. «Et dire que ces blaireaux sont suivis par des milliers de gens, ça prouve le niveau de la population», pouvait-on encore lire. Face à ces critiques, les intéressés ne se sont pas encore exprimés.

(L'essentiel/lja)