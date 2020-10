Siège auto à 8 000 dollars pour la fille de Cardi B

Quand à peu près tous les parents du monde auraient pris un siège standard, sécurisé et confortable mais à un prix raisonnable, le rappeur Offset a mis le paquet et acheté un siège de la marque Rolls-Royce, brodé au nom de la petite fille et entièrement recouvert de cuir marron. Un atout certain pour nettoyer l'accessoire qui sera «recouvert de beurre de cacahuète et de confiture dans une semaine», a indiqué Offset dans sa publication Instagram.

Le rappeur est habitué à offrir des cadeaux hors de prix à sa fille: pour ses deux ans, la petite fille a reçu le sac Birkin version rose de chez Hermès.

Le côté papa poule d'Offset aurait-il attendri Cardi B qui a entamé une procédure de divorce début septembre? Les deux artistes ont en tous cas été vus très proches lors de la soirée d'anniversaire de la chanteuse le week-end dernier. Mais que les fans ne se réjouissent pas trop vite, la jeune femme a vite mis les points sur les «i»: «Il s'est juste mis à me manquer... C'est dur de ne pas parler à son meilleur ami. Et c'est vraiment dur de ne pas avoir de relation sexuelle», a-t-elle confié dans une story Instagram.

