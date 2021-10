Zayn Malik et Gigi Hadid, c'est fini!

«Ils ne sont plus ensemble», a indiqué une source proche des stars au magazine People. «Mais ils restent deux très bons parents (...) Gigi est concentrée sur ce qu'il y a de meilleur pour Khai (leur fille de 13 mois, ndlr) et elle demande qu'on respecte sa vie privée pendant cette période». Un peu plus tôt le site TMZ avait évoqué la possibilité que la mère de Gigi Hadid, Yolanda, porte plainte contre son gendre qu'elle accuse de l'avoir frappée. «De fausses allégations», selon le chanteur qui reconnait la dispute mais pas les coups, dans un long message sur les réseaux sociaux.

«Comme vous le savez, je suis une personne secrète et c'est important pour moi de créer un environnement secure et privé pour élever ma fille», a-t-il confié. «Dans cet effort de protection, j'ai accepté de ne pas contester les propos découlant d'une dispute que j'ai eue avec un membre de la famille de ma partenaire qui est entré dans notre maison alors que ma compagne en était absente depuis de longues semaines».

Les amoureux vivent une relation tumultueuse: ils se sont rencontrés en 2015 puis se sont séparés en 2018 avant de se réconcilier un mois plus tard, de rompre début 2019 et d'annoncer, en avril 2020, la prochaine naissance de leur fille, née le 24 septembre 2020.

(mc/L'essentiel)