Elle dénonce les «maires aux mains baladeuses»

L’ancienne reine de beauté n’a pas mâché ses mots face à Cyril Hanouna jeudi 17 février 2022 sur le plateau de «TPMP». L’animateur l’a questionnée s’il elle avait déjà eu maille à partir durant son règne avec «des lourdos qui t’ont chauffée». Delphine Wespiser, dont le couple fait régulièrement jaser, lui a répondu du tac au tac: «Alors oui, oui. En règle générale, les maires, les politiques ont des mains baladeuses». La Française de 30 ans, qui était considérée par ses parents comme un «bébé moche», a ajouté que ces gestes déplacés étaient fréquents lors des séances photo: «Ils ont les mains au niveau des hanches et puis, à la fin de la photo, ça descend».

Avec le temps, Delphine a raconté qu’elle avait appris à réagir. «Maintenant, je sais comment faire. Quand je sens que la main descend ou veut descendre, je la remets en place et je le regarde. Je ne dis rien, je remonte la main fermement et la personne comprend», a-t-elle affirmé en précisant que ces situations devenaient de plus en plus rares la concernant. «C’était surtout souvent le cas avec les jeunes miss. Ils savent qu’on n’ose rien dire».

Dans la même séquence, elle a également confié qu’elle avait eu droit à de nombreuses demandes en mariage d’hommes «qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très riches». Wespiser s’est aussi souvenue d’une requête totalement déplacée d’un homme «très, très, très vieux»: «Quand j’avais 20 ans, je suis allée manger avec un homme de 75 ans. Ça ne faisait pas longtemps que j’étais sortie de Miss France, je cherchais des plans pour travailler et il m’avait dit que je pouvais être l’égérie de sa marque. Au bout d'un moment, il m’a dit: «Est-ce que tu es en couple? Moi, je suis célibataire, si tu veux, on pourrait faire un échange de bons procédés». En gros, c’était de l’argent contre être à ses côtés».

(L'essentiel/fec)