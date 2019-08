Un rare cliché de Stromae fait le buzz sur Instagram

Après plusieurs mois sans nouvelle, Stromae est réapparu sur les réseaux sociaux, le temps d'un cliché posté par sa femme Coralie Barbier. Le couple semble filer le parfait amour à une terrasse de café. Celle que le chanteur belge a épousé en décembre 2015 a d'ailleurs accompagné le cliché d'un très révélateur «Amour. Encore. Toujours».

Si plusieurs médias ont évoqué une photo «rassurante» alors que la star a plus ou moins disparu du paysage médiatique depuis presque trois ans, la photo filtrée n'en dit pas plus sur son état de santé. Le chanteur a en effet souffert d'une grave dépression après une tournée interminable de 200 dates, deux albums à succès... et un traitement préventif contre le paludisme qui lui a provoqué de nombreux effets secondaires.

Depuis, l'artiste d'origine rwandaise a plus ou moins quitté la scène avec seulement un single en trois ans, laissant place aux spéculations les plus inquiétantes quant à sa santé mentale. Est-il toujours en dépression? Reviendra-t-il plus fort que jamais? Sa carrière est-t-elle définitivement derrière lui? Autant de questions sans réponse pour le moment...

(th/L'essentiel)