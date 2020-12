Brûlée, une ex-​​Miss Maroc accuse son kiné

La vie d'Ilham Khallad a basculé le 18 juin 2019 quand son kiné de Toulouse lui propose une petite séance de cryothérapie afin d'amincir son ventre. La jeune femme, couronnée Miss Maroc 2017 et Miss Afrique Midi-Pyrénées 2019, lui fait confiance, le praticien l'ayant déjà bien soignée pour un mal de dos un an plus tôt.

«Il m'a laissée seule 45 minutes pour s'occuper d'un autre patient dans la salle d'à côté. Quand il est revenu m'enlever la machine, il m'a arraché la peau avec», a-t-elle confié au Parisien. Son ventre est «rouge et brûlant (...) comme si on lui avait posé un fer à repasser sur l'abdomen». Le kiné la rassure et lui conseille d'appliquer un peu de Biafine (NDLR: une crème pour les brûlures).

«Lui travaille, moi je ne peux plus»

Sauf que le lendemain, la reine de beauté fait un malaise et est transportée aux urgences. Les médecins lui diagnostiquent une «brûlure au premier degré sur 10 cm, et au second degré sur un centimètre». Une infirmière s'occupe de ses blessures pendant 10 jours. Et elle garde des séquelles difficilement conciliables avec son métier. Adieu par exemple les shootings en maillot de bain.

Elle a donc décidé de porter plainte conte le kiné. «Lui travaille, moi je ne peux plus». «Je traite beaucoup de gens, je n'ai aucune insatisfaction, mes machines sont aux normes. En 20 ans, je n'ai eu aucune plainte», s'est défendu le praticien auprès du Parisien. Selon Ilham, il aurait pourtant failli à deux reprises: en n'utilisant aucune protection entre la machine et son ventre et en faisant durer la séance entre 10 et 15 minutes de trop.

(mc/L'essentiel)