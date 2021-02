«Mes amours, ce sont mes caniches»

Star du long métrage «The Map of Tiny Perfect Things» sur Prime Video, dans lequel elle a Kyle Allen pour partenaire, l’Américaine de 24 ans enchaîne les tournages et consacre ses moments libres à ses chiens.

Cinéma ou télévision, vous n’arrêtez jamais de travailler. Pour quelle raison?

J’ai commencé à la télé à 4 ans dans un feuilleton quotidien (NDLR: «La force du destin») et je n’ai jamais arrêté. Depuis que je suis adulte, on me propose des projets très différents et j’ai vraiment envie de tout essayer. Dans «The Map of Tiny Perfect Things», j’incarne une ado qui est coincée dans une boucle temporelle et revit sans cesse la même journée. C’était trop original pour refuser.

Vous ne vous affichez jamais avec un amoureux, pourquoi?

Pas vraiment le temps pour ça... Et cela m’évite d’avoir des peines de cœur (rires). Je vous dirais bien que ma carrière tient toute la place dans mon cœur, mais la réalité, c’est que mes amours ce sont mes trois caniches.

En dehors de votre carrière de comédienne, vous êtes aussi une pro du golf

J’ai grandi sur un terrain de golf en Floride avec mes parents et j’adore ce sport, que je pratique le plus souvent possible. Je ne suis pas encore assez douée pour être professionnelle. Je participe à des tournois et je me dis que ça sera mon plan B si on ne veut plus de moi au cinéma.

Sérieusement?

Pourquoi pas? Depuis le début de la pandémie de Covid-19, je pratique presque tous les jours parce que c’est l’une des rares activités que l’on peut faire en plein air toute seule. J’aime le golf car c’est un sport tant physique que mental.

On vous attend dans le film d’horreur «Freaky», puis dans «Ant-Man 3». À quand les vacances?

Ce mot n’est pas dans mon vocabulaire. Je suis comédienne depuis que j’ai 4 ans et golfeuse depuis mes 8 ans. Alors, peut-être que je prendrai ma retraite à 40 ans... mais ce n’est pas demain!

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)