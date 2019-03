Tapie met un terme à ses traitements anticancer

Dans une longue interview accordée au Journal du dimanche, Bernard Tapie a expliqué qu'il mettait un terme à tous ses traitements contre le double cancer (NDLR: estomac et œsophage) contre lequel il se bat depuis plusieurs années. L'homme d'affaires, âgé de 76 ans, a indiqué qu'il avait besoin de toute sa lucidité pour le procès concernant l'affaire de l'arbitrage Adidas-Crédit Lyonnais, qui doit s'ouvrir le lundi 11 mars.

«J'ai décidé d'arrêter tous les traitements - plus de chimiothérapie, plus d'antidouleurs, rien! Il faut que je sois au top, j'espère y arriver», a confié Bernard Tapie au JDD. «On m'a enlevé les trois quarts de l'estomac et la moitié de l'œsophage. Les suites de l'opération ont été très douloureuses. J'ai eu des complications avec des traitements lourds, des difficultés respiratoires. Chaque repas est une épreuve», a-t-il ajouté.

L'ex-patron de l'OM a aussi expliqué qu'il comptait bien finir ses jours à Marseille. «Je n'ai plus le même train de vie mais je m'en fous. Dès que le procès sera terminé, je vends l'hôtel particulier (NDLR: qu'il possède à Paris) et je retourne à Marseille».

(pp/L'essentiel)