La fils de David et Victoria Beckham va se marier

En couple avec l’actrice Nicola Peltz depuis octobre 2019, Brooklyn Beckham est déjà certain d’avoir trouvé la femme de sa vie et la futur mère de ses enfants. Il a donc annoncé leurs fiançailles, sur Instagram, samedi 11 juillet 2020. «Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur de m’épouser et elle a dit oui. Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je promets d’être le meilleur époux et le meilleur des papas un jour. Je t’aime bébé», a écrit le Britannique de 21 ans en légende d’une photo où il pose dans les bras de sa dulcinée, affichant sa bague de fiançailles. Le cliché a été pris par la petite sœur de Brooklyn, Harper, 9 ans.

De son côté, l’Américaine de 25 ans ne cache pas sa joie non plus. «Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse au monde. Je suis impatiente de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le plus précieux des cadeaux. Je t’aime tellement bébé, et merci Harper pour cette photo», a-t-elle écrit sur le réseau social.

4,4 millions d'euros les noces

Ravie, la famille du jeune homme a aussitôt donné sa bénédiction pour cette future union. «La plus réjouissante des nouvelles! On ne pourrait être plus heureux, a fait savoir Victoria Beckham sur Instagram, au nom de son mari, David, et ses trois autres enfants, Romeo, Cruz et Harper. En vous souhaitant tellement d’amour et une vie de bonheur.»

Selon le «Daily Mail» le mariage devrait se dérouler en 2021 en deux parties, l’une en Floride et l’autre en Angleterre. Prévues pour être grandioses, les noces devraient coûter 4,4 millions d'euros. Le père de Nicola, le milliardaire Nelson Peltz, aurait prévu de les financer, mais Victoria et David Beckham tiendraient aussi «à apporter leur contribution financière».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)