Kim Kardashian a-​​t-​​elle six orteils au pied?

On le sait depuis quelques années, Kim Kardashian est physiquement hors norme. Au point d'inspirer des millions de jeunes filles à travers la planète. Mais personne ne se serait douté que la bimbo possède peut-être... onze orteils. C'est pourtant ce que laisse apparaître une photo postée sur son Instagram.

La femme de Kanye West défile aux côtés de sa petite sœur Kylie Jenner dans le cadre de la promotion d'un parfum. Toutes les deux munies du flacon en question, les stars appairassent sur fond noir en tenue moulante et pieds apparents. C'est là qu'un détail interpelle.

Kim Kardashian semble avoir six orteils au pied gauche d'après la photo. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un nouveau buzz sur les réseaux sociaux. Alors photoshop ou malformation?

nobody talk to me until @KimKardashian talks about her sixth toe pic.twitter.com/S1EgdmpKZD — vodka aunt™ (@raewhite21) August 21, 2019

Juste une question d'angle et un pli au niveau du pied croit cette internaute.

I have solved the mystery of Kim Kardashian's 6th toe... her bottom foot padding is a little thick. pic.twitter.com/9GAnThUWyH — Canada's Darci (@DarciCanada) August 20, 2019

De là à inspirer ses jeunes fans à se faire greffer un sixième orteil pour ressembler à leur idole, un twittos franchit le pas en suggérant cette solution aux concernées:

Be honest, how many of you are rushing out for 6th toe surgery cause it’s the new craze?@KimKardashian out here setting incestuous trends pic.twitter.com/VImbbigxcy — A-A-RON (@_A4RON) August 21, 2019

D'autres enfin préfèrent ironiser sur «ces défauts que l'argent ne peut masquer». Le débat est ouvert!

all the plastic surgery she’s had and kim kardashian still has 11 toes? i guess there are things money can’t buy — kin (@whothehelliskin) August 19, 2019

