Martika dévoile son baby bump

2019 est l'année des bébés de la téléréalité! Depuis le début de l'année, plusieurs starlettes ont déjà donné naissance à un enfant - Anaïs Camizuli, Jesta Hillmann, Jazz, Laurie, Daniela Martins - tandis que d'autres s'apprêtent à devenir mère, comme Nabilla, Carla et Jessica.

Un nouveau nom s'est officiellement ajouté à la seconde liste, puisque Martika a révélé sur Instagram qu'elle était enceinte de son premier enfant. «J'arrive toujours pas à croire que dans quelques mois nous serons trois. Je vous dévoile enfin notre petit jardin secret, je voulais le garder encore un petit peu pour nous, mais c'est tellement du bonheur qu'aujourd'hui, on souhaite la partager aussi avec vous. Me voilà avec mon petit baby bump de 5 mois», a écrit celle qui a participé à «L'île des vérités,», au «Bachelor» et à «La villa des cœurs brisés».

La jeune femme de 28 ans a profité de son message pour faire une jolie déclaration d'amour au papa de son futur enfant, Umberto. Le couple s'est formé il y a un peu plus d'une année.

(L'essentiel/jfa)