«Je divorce de mon mari une fois par an!»

L'actrice de 34 ans fait la une du «Cosmopolitan» du mois d'août. Dans une interview, elle rigole des rumeurs qui courent à son sujet: «Je ne lis rien de ce qui s'écrit sur moi, affirme Mila Kunis. Généralement je ne suis même pas au courant... Je sais juste que je tombe enceinte à peu près une fois par an et que mon mari et moi divorçons une fois par an. Je le sais car je vais à l'épicerie et que je le lis sur les couvertures des magazines».

Mila Kunis et Kate McKinnon dans «L'Espion qui m'a larguée». Une scène de «L'Espion qui m'a larguée», en salles dès le 8 août 2018.

«La comédienne s'énerve cependant du fait que les rumeurs inquiètent parfois ses parents et ses grand-parents: une fois les tabloïds ont écrit que j'avais été emmenée d'urgence à l'hôpital et mon visage faisait les couvertures. Le stress que ça a causé à ma famille, personne ne le comprendra. Par contre, concernant les grossesses, mon père espère à chaque fois que ce soit vrai!».

Mila Kunis a aussi confié qu'elle était complètement en retard par rapport aux réseaux sociaux: «Je me souviens qu'à l'époque mon colocataire m'avait dit: «Tu sais, il y a un truc qui s'appelle Facebook»... et moi j'étais là, «c'est quoi Facebook?». Ashton (NDLR: Kutcher, son mari) était beaucoup dessus avant, mais les réseaux sociaux ont pris une tournure moche et négative, il n'y a plus rien de fun!».

La comédienne sera à l'affiche de la comédie «L'Espion qui m'a larguée», dès le 8 août au cinéma:

(L'essentiel)