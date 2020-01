Retour de flamme pour Jen et Brad?

Jen looks so proud of Brad pic.twitter.com/EhyUkdDc8h — Bey (@jenfanbase) January 6, 2020

Alors que Tarantino a raflé le prix de la «meilleure comédie» et du «meilleur scénario» pour son film «Once Upon a Time... in Hollywood», ce n'est pas ce qui a intéressé les fans du couple phare des années 2000, dimanche, lors des Golden Globes, à Los Angeles.

Divorcés depuis quinze ans, Jennifer Aniston et Brad Pitt ne s'étaient plus retrouvés ensemble à une cérémonie depuis bien longtemps. Et la réaction de l'actrice lors du discours de remerciement de son ex-mari pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle n'a pas manqué de faire croire à un éventuel retour de flamme.

Langoureusement admiré par Jen, Brad a expliqué sur scène qu'il avait voulu amener sa mère à la cérémonie mais dès qu'il se tenait aux côtés d'une femme, on les croyait en couple. «Ça aurait été gênant», a-t-il plaisanté. La caméra s'est immédiatement tournée vers l'actrice qui a rigolé.

Quelques instants avant sur le tapis rouge, Brad Pitt a déclaré à Entertainment Tonight: «Je vais sûrement croiser Jen, c'est une bonne amie. C'est la deuxième réunion la plus importante de l'année», a-t-il rigolé, en faisant référence aux retrouvailles entre Jen et les acteurs de «Friends» sur Instagram. Les réactions des fans, armés d'espoir quant au retour du couple hollywoodien, sont hilarantes.

(sl/L'essentiel)