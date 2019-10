La reine fait disparaître la photo de Meghan et Harry

C'est un détail qui est passé inaperçu pour la majorité des gens, mais pas pour les fans les plus observateurs de Meghan et Harry. La photo du couple, posée sur une table de Buckingham Palace avec celles de William et Kate et de William et Harry, a mystérieusement disparu.

Cette absence a été remarquée sur une photo prise le 22 octobre, montrant la reine Elisabeth II en compagnie de Lakisha Grant, Haut commissaire de la Grenade. En comparant le cliché avec celui montrant la souveraine et Boris Johnson, datant du 24 juillet dernier, les admirateurs de la duchesse et du duc de Sussex ont vu qu'un cadre n'apparaissait plus.

Contacté par Metro, un porte-parole de la famille royale a indiqué qu'aucun commentaire ne serait fait. Reste que les tabloïds sont persuadés que la diffusion du documentaire «Harry & Meghan: An African Journey», dans lequel le couple se plaignait du traitement qui leur était réservé par certains médias, y est pour quelque chose. Nombreux sont ceux qui affirment que la reine a été très agacée par les paroles et le comportement de son petit-fils et de son épouse.

(L'essentiel/jfa)