Incroyable coquille dans un papier sur Julia Roberts

Ummmm ... WTF!?! #JuliaRoberts Holes? Good to know girl but TMI much? ???? pic.twitter.com/seJmCK5uCC — Daniel Newmaη (@DanielNewman) 11 décembre 2018

Les journalistes sont pourtant bien placés pour le savoir. Une simple erreur de lettre dans un titre peut transformer n'importe quel bel article en gaffe virale sur le web. Le Post Journal, journal new-yorkais, en a fait l'amère expérience.

À l’origine de cette bourde, une dépêche de l'Associated Press sur Julia Roberts titrée «Julia Roberts finds her life and her roles gets better with age» (Jullia Roberts trouve que sa vie et ses rôles s'améliorent avec le temps). Jusqu'ici tout va bien.

Sauf que le journaliste qui a repris la dépêche en question a remplacé «roles» par «holes» dans son titre, donnant un sens complètement différent et surtout très gênant à la phrase: «Julia Roberts trouve que sa vie et ses trous s'améliorent avec le temps». Si le journal a publié un correctif, les utilisateurs des réseaux sociaux, eux, ne se sont pas fait prier pour enchaîner les moqueries...

As a woman who just celebrated a birthday, Julia Roberts is giving me hope for the future. pic.twitter.com/9xcQf6vC3k — Damn Sam (@samdeetz) 11 décembre 2018

(th/L'essentiel)