La chanteuse de 37 ans prête sa voix à Moxy, l'héroïne du film «UglyDolls», à voir dès le 10 juillet, au cinéma au Luxembourg. Elle s'est tout de suite identifiée à ce petit personnage rose.

Vous dites que ce long métrage était fait pour vous. Pour quelle raison?

Kelly Clarkson: Moxy, cette créature bizarre, mais heureuse, c'est moi! Je n'ai jamais cherché à me conformer aux critères de beauté de la société. On m'a toujours acceptée avec mon look et mes formes. Mon poids, je m'en fous.

D'où vous vient cette confiance en vous?

Ma famille m'a toujours appris à aimer ce que j'avais et à ne pas être jalouse des autres. Jeune, j'étais très bien dans ma peau avec mes boutons et mes kilos en trop. Je n'ai jamais voulu être la plus belle de ma classe. C'est bien trop de pression.

Vous n'avez jamais connu de période de doute?

Si, j'ai souffert de dépression. Comme beaucoup d'artistes, je passais de moments d'euphorie à des moments durant lesquels je plongeais dans un trou noir. J'ai un secret: un journal intime dans lequel je note les choses positives qui m'arrivent. J'ai aussi fait le ménage autour de moi pour n'être entourée que de gens positifs. À présent, je peux sortir sans maquillage et en jeans, je n'ai rien à cacher.

Vos fans ne sont-ils pas déçus de votre apparence dans ces moments-là?

Je n'ai jamais été une diva inaccessible. J'ai de la peine pour ces chanteuses qui doivent donner l'image d'une star 24 heures sur 24. J'ai souvent rencontré ces stars qui se prennent pour Dieu mais elles sont misérables, car elles vivent dans un monde faux.

Pink a écrit pour vous la chanson «Broken & Beautiful», qui fait partie de la bande originale de «Ugly Dolls». Elle est dans le top 10 depuis le printemps aux USA.

Je suis une fan de Pink. Quand elle m'a offert ce titre qu'elle avait composé pour elle, j'ai hurlé de joie. La chanson est parfaite pour «Ugly Dolls» car «Broken & Beautiful» veut dire que l'on peut être cassée ou avec des imperfections tout en étant belle. C'est un message parfait pour la jeunesse. Pour être bien dans sa peau, pas besoin de ressembler aux starlettes de téléréalité avec la tête, les seins et les fesses refaits. Aimez-vous comme vous êtes!

(L'essentiel)