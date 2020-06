Léa Mary désespérée par ses fesses refaites

Si la chirurgie esthétique peut faire des miracles, elle peut aussi détruire une vie. Léa Mary en sait quelque chose. Opérée à deux reprises en Tunisie pour faire augmenter la taille de ses fesses, il y a un an et demi, la starlette de téléréalité découverte dans «Les princes et les princesses de l’amour 7», en 2019 sur W9, regrette ses opérations. Complexée par son popotin XXL, Léa a consulté un chirurgien esthétique français afin qu’il puisse l’aider.

Malheureusement pour elle, l’avis du médecin a été sans appel. «Je voulais me faire enlever des fesses et rattraper ce que j’ai fait, mais il n’y a rien à faire parce qu’on ne peut pas liposucer une fesse, c’est impossible! Aujourd’hui, le poids de mon fessier est trop lourd. Du coup, je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie», a-t-elle raconté en larmes sur Snapchat.

«Les chirurgiens sont hyper forts là-bas»

Très remontée contre la clinique en Afrique du Nord où elle a été opérée, la Française a mis en garde ses fans: «Si j’ai un bon conseil à vous donner, ne vous faites jamais opérer en Tunisie, ils ont niqué ma vie! À la base je me suis fait opérer pour être bien dans ma peau. Au final, je suis toujours complexée». La jeune femme a précisé que, contrairement à d’autres candidates de téléréalité, elle n’avait pas de partenariat avec cet hôpital. Elle avait donc payé de sa poche ses deux interventions chirurgicales, soit 3 500 euros chacune.

Dans un deuxième message, la copine de Sébastien Dubois, alias «Sebydaddy», s’est montrée un peu moins catastrophée. Elle pense se faire opérer aux États-Unis pour faire réduire son arrière-train. «Mon seul espoir ce sont les USA, parce que les chirurgiens sont hyper forts là-bas. Ils sont réputés mondialement, a-t-elle dit. Peut-être que les chirurgiens français ont peur ou qu’ils ne sont pas à la hauteur».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)