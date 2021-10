Jake Gyllenhaal a craqué pour une jeune Française

Ils se fréquentent depuis un peu plus de trois ans et avaient été photographiés à Paris ou à New York mais n'étaient jamais apparus offciellement ensemble. C'est désormais chose faite depuis cette semaine, à l'occasion de la projection de «The Lost Daughter» au festival du film de New York. Un film réalisé par Maggie Gyllenhaal, la sœur aînée du héros du «Secret de Brokeback Mountain».

La preuve que les choses sont sérieuses entre le comédien de bientôt 41 ans et le top français de 25 ans. Selon nos confrères de Gala, la jeune femme est un des mannequins stars des agences Élite et One Management et pose pour les plus grands magazines, comme Vogue et Elle. Elle a notamment défilé pour Jacquemus, Chloé et Chanel.

Outre son métier, elle est engagée pour la défense des droits des Afro-Américains et a soutenu Joe Biden et Kamala Harris. En plus d'avoir un joli minois, un corps de rêve et une conscience politique, Jeanne Cadieu a aussi la tête bien pleine: elle est actuellement étudiante à l’Université de Colombia.

Et si après des déconvenues avec Kirsten Dunst, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Taylor Swift et Alyssa Miller, le comédien de «La rage au ventre» avait enfin trouvé son âme sœur? En 2019, déjà en couple avec Jeanne Cadieu, il déclarait: «J’espère devenir père un jour». Aurait-il enfin trouvé la mère de ses enfants?

(mc/L'essentiel)