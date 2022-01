Cardi B va payer les funérailles des victimes

Cardi B prévoit de payer les frais funéraires de ceux qui ont perdu la vie dans un incendie meurtrier à New York, le 9 janvier 2022. Au total, 19 personnes sont mortes après qu’un incendie a ravagé leur immeuble du Bronx. L’État de New York a annoncé qu’il accorderait 2 millions de dollars à un fonds pour les victimes.

La rappeuse américaine, qui est originaire du Bronx, a déclaré dans un communiqué à CNN: «Je suis extrêmement fière d’être du Bronx et j’ai beaucoup de famille et d’amis qui y vivent et y travaillent encore. Donc, quand j’ai entendu parler de l’incendie et de toutes les victimes, j’ai su que je devais faire quelque chose pour aider.»

A fire in a residential building in the Bronx left 19 people dead, including nine children, and dozens more injured https://t.co/z05H6WMM4I pic.twitter.com/GEBLkXAarm — Reuters (@Reuters) January 10, 2022

Et l’ancienne stripteaseuse de 29 ans, fière de ses cheveux naturels, d’ajouter: «Je ne peux imaginer la douleur et l’angoisse que vivent les familles des victimes, mais j’espère que ne pas avoir à se soucier des coûts associés à l’enterrement de leurs proches les aidera à avancer et à guérir. J’envoie mes prières et mes condoléances à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie.»

Selon son agent, l’artiste, maman de deux enfants qu’elle a eus avec Offset, s’est associée au Fonds du maire pour faire progresser la ville de New York, afin de s’assurer que les familles de toutes les victimes seraient incluses dans son don et «que les derniers souhaits de leurs proches soient exaucés».

Le maire de New York, Eric Adams, a en effet remercié Cardi B pour son geste. «La ville lui sera éternellement reconnaissante, ainsi qu’aux donateurs locaux et aux entreprises partenaires qui ont pu offrir un soutien immédiat à nos voisins dans le besoin, pour se rétablir pendant cette période difficile», a-t-il déclaré dans un communiqué.

(L'essentiel/lja)