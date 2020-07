La vidéo de Megan Thee Stallion, touchée par balles

Que s'est-il passé après cette soirée organisée par Kylie Jenner, à Los Angeles, dimanche matin? La rappeuse Megan Thee Stallion a été blessée par balles, au pied, après une mystérieuse altercation qui a également impliqué son partenaire ce soir là, le rappeur et chanteur canadien, Tory Lanez.

Une vidéo publiée sur TMZ montre l'artiste sortir d'une voiture le pied en sang, sur injonction de la police. Les agents avaient été appelés sur place pour une fusillade. Sur les images, Tory Lanez est couché face au sol, les bras écartés.

Megan Thee Stallion is seen exiting an SUV with blood dripping down her ankle. LAPD tracked the SUV down after gunshots following an arguemnt were reported. Tory Lanez was arrested on gun charges & she had bullets removed through surgery today.https://t.co/3Z70hTm9Kn pic.twitter.com/0mxKkMiX7f