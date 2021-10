La fille de Steve Jobs défile à la Fashion Week

Quelques jours après la fin de la Fashion Week de Milan dans laquelle on a pu voir Dua Lipa, c’est la semaine de la mode de Paris qui s’est ouverte. Jeudi dernier, plusieurs mannequins célèbres ont défilé dans la capitale française pour la marque Coperni. On a notamment pu admirer Gigi Hadid, Mica Arganaraz ou encore Jill Kortleve. Mais la jeune femme qui a attiré l’attention, c’est Eve Jobs, 23 ans et fille du fondateur d’Apple Steve Jobs.

L’Américaine participait ce jour-là à son premier défilé, neuf mois après avoir pris la pose pour une campagne d’une marque de cosmétiques. Et si Coperni l’a choisie, c’est parce que ses fondateurs, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, sont «obsédés par la technologie», ont-ils dit. «Alors, faire défiler Eve Jobs pour la toute première fois, c’est formidable», ont ajouté les deux hommes.

Sur Instagram, Eve a posté quelques photos des coulisses du défilé, durant lequel elle portait un t-shirt vert fluo, une jupe à motifs et de grosses lunettes. «Je ne peux pas dire à quel point cette collection est extraordinaire. Ça a été un honneur de faire partie de la vision Coperni. Félicitations à mes amours Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer et à toute l’équipe», a-t-elle écrit en légende.

(L'essentiel/jfa)