«Je regrette certaines photos dénudées»

«J’ai fait des photos dénudées et les seules que je regrette sont celles que l’on m’a fortement incitée à faire», a confié Cindy Crawford au magazine Town & Country’s magazine.

Sa seule crainte? Que ses enfants, Kaia et Presley, 16 et 18 ans, qui se lancent aujourd’hui dans le mannequinat, ne fassent pas les bons choix. «Je ne veux pas qu’ils regardent en arrière et qu’ils se disent: "Mon dieu, je n'aurais pas dû faire ça". Je veux leur donner la force de dire: "Je refuse"».

Cindy Crawford est une mère très protectrice. Ainsi quand en 2012, le monde découvre la jolie Kaia, mini-Cindy Crawford de 10 ans, avec sa petite veste en cuir et sa minijupe dans une pub Versace, le mannequin et son mari, Rande Gerber, mettent leur veto pour que la petite fille pose pour des photographes. «Quand tu auras 16 ans, on en reparlera», avaient-ils lancé.

C’est ainsi qu’en septembre 2017, la jeune fille défile pour la première fois pour Calvin Klein puis Prada, Chanel, Amxander Wang et Marc Jacobs. Elle fait même la couverture du Vogue France en février dernier.

Cindy Crawford se fait un peu moins de souci pour Presley que l’on a pu voir aux côtés de sa mère dans une pub pour Pepsi. Il pose aussi pour Dolce & Gabbana et Burberry. Avec sa sœur, il participe à une nouvelle campagne pour les jeans de Calvin Klein.

(mc/L'essentiel)