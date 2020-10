Brad Pitt et Nicole Poturalski ont rompu

La nouvelle annoncée par Page Six devrait ravir autant les femmes que les hommes: Brad Pitt et Nicole Poturalski ne sont plus ensemble. Celui qui été été désigné l’homme le plus sexy du monde à deux reprises par «People» et le sublime mannequin se sont séparés après moins d’une année de relation.

D’après la source de la publication, rien n’a jamais été vraiment sérieux entre Brad et Nicole, qui est d’ailleurs mariée à un homme d’affaires allemand avec lequel elle a eu un enfant. La liaison entre l’acteur et le top avait été dévoilée par des médias américains en août 2020, après qu’ils avaient été photographiés en train de monter dans un avion en direction du sud de la France. Ils étaient alors ensemble depuis plusieurs mois.

(L'essentiel/jfa)