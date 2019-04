Un ex-​​candidat des «Anges» sous les verrous?

Mauvaise passe pour Julien Bert. L'ex-candidat des «Anges» que l'on peut suivre actuellement dans «Les Marseillais: Asian Tour», sur W9, a dû comparaître devant le tribunal de Paris, le 3 avril. Deux ans de prison ferme ont été requis contre lui pour «détention, importation de drogue et association de malfaiteurs».

Selon «Public», en 2015, le jeune homme avait été été arrêté par la brigade des stupéfiants, alors qu'il rentrait chez lui. On apprend également qu'il avait été «soupçonné d'avoir joué les porte-valises (remplies de drogue) à l'aéroport de Punta Cana (République Dominicaine), en octobre 2014».

Écoutes téléphoniques

Pourtant, le Français de 27 ans clame son innocence et se dit même manipulé dans toute cette histoire. «Trente personnes sont impliquées dans cette affaire, dont vingt ont été jugées aux assises pour trafic d'armes et de stupéfiants… Pour ma part, j'y suis lié parce que j'ai été en contact avec l'une d'elles. L'audience avait pour but de connaître mon degré d'implication», explique-t-il dans le magazine. Julien en aurait même «dû en venir aux mains» pour ne pas passer des valises à la douane. «J'ai même été menacé de représailles en France pour ça! J'ai été naïf de penser qu'on pouvait m'offrir un voyage sans aucune contrepartie», ajoute-t-il.

C'est grâce à des écoutes téléphoniques que la police a pu remonter jusqu'à Julien. Ce dernier a conscience que cette mésaventure risque de ternir son image. «Je m'en veux pour ma famille, pour mes proches et pour toutes les personnes que j'ai probablement déçues, déplore-t-il. Je tiens à m'excuser auprès de mes fans, de ma production et des gens qui me font confiance depuis des années.» Le verdict sera rendu le 7 mai.

