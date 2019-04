Elle redonne le sourire aux petits réfugiés syriens

Dua Lipa se souviendra longtemps de sa première mission pour l'UNICEF. La chanteuse de 23 ans s'est rendue dans un camp de réfugiés au Liban pour y rencontrer des enfants et des ados dont la plupart ont été déracinés par le conflit qui sévit depuis huit ans en Syrie.

Pendant trois jours, la star anglo-albanaise a pu échanger avec ces jeunes qui rencontrent des obstacles au quotidien, comme l'accès à l'éducation et à trouver des emplois. C'est dans le camp de Terbol, situé dans la plaine de la Bekaa, que l'artiste a constaté ce que ces milliers de jeunes vivent au quotidien. «Vous pouvez voir des informations sur les conditions de vie ou voir les situations délicates des réfugiés à la télévision, mais vous ne pouvez pas ressentir les conditions absolument désastreuses pour les réfugiés syriens jusqu'à ce que vous les voyez par vous-même», a-t-elle déclaré sur le site de l'UNICEF.

La chance d'avoir pu vivre son rêve

Très touchée par cette expérience, Dua a publié de nombreuses photos de son séjour au Liban, sur Instagram. Malgré cette dure réalité, la star a fait la connaissance d'une adolescente pleine d'espoir. «À Terbol, j'ai rencontré une jeune fille merveilleuse appelée Yazee. Elle a 15 ans. Elle rêve de retourner un jour en Syrie et de créer une entreprise de maquillage. Et malgré toutes les excuses qu'elle pourrait avoir pour renoncer, elle étudie et pratique chaque jour son art afin de pouvoir un jour concrétiser son rêve», raconte-t-elle.

Si Dua est particulièrement touchée par cette situation dramatique, c'est aussi parce que ses parents kosovano-albanais avaient dû fuir le conflit et l'instabilité politique dans les Balkans en 1992, pour aller vivre en Angleterre. «Chacun des enfants réfugiés que j'ai rencontrés ici ont des parents, tout comme les miens, qui ont essayé de prendre les meilleures décisions possibles pour leurs familles, a ajouté Dua. J'estime avoir eu de la chance, en particulier venant d'une famille immigrée, d'être née au Royaume-Uni et d'avoir pu vivre mon rêve, car j'ai eu cette opportunité et je pense que tous les autres enfants devraient également avoir cette opportunité. Pour pouvoir vivre dans un endroit où ils peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes.»

(L'essentiel)