Miles Teller agressé dans les toilettes d’un resto

Miles Teller gardera un souvenir amer de ses vacances à Hawaï. Dans la soirée du mercredi 26 mai, l’acteur, qui mangeait avec sa femme, le top Keleigh Sperry Teller, Shailene Woodley et son fiancé Aaron Rodgers, dans un restaurant à Maui, a été agressé par deux hommes quand il s’est rendu dans les toilettes de l’établissement. Selon TMZ, l’un d’eux l’a soudainement frappé au visage, sans raison apparente.

Furieux, l’Américain de 34 ans est sorti des WC en hurlant qu’il allait porter plainte. Dans une vidéo filmée juste après l’incident, on entend Miles dire que ses agresseurs sont «des pauvres types». Avec son épouse et ses amis, il a ensuite quitté les lieux. Le comédien «ne semblait pas grièvement blessé», peut-on lire.

L’agent de la star a confirmé à People que «la police avait été avertie de cette agression survenue dans un restaurant de West Maui, impliquant une victime de sexe masculin et une autre personne.» Une enquête est donc en cours. D’après TMZ, l’individu qui aurait frappé l’artiste à l’affiche de «Top Gun: Maverick» serait l’époux du wedding planner (Ndlr: organisateur de mariage) qui se serait occupé des noces de Miles et Keleigh, en 2019. D’après des proches, le couple n’aurait toujours pas réglé sa facture s’élévant à 60 000 dollars.

À la suite de ces infos, Miles s’est exprimé sur Twitter, samedi 29 mai, en niant ces accusations. «J’ai été agressé par deux mecs dans des toilettes. Je ne les avais jamais rencontrés de ma vie», a-t-il écrit. De son côté, Keleigh a confirmé les propos de son chéri en affirmant que cette «histoire d’argent» était «complètement fausse» et que Miles avait été «attaqué et piégé» dans des toilettes par deux hommes qu’il ne connaissait pas. L’Américaine de 28 ans a ajouté que ces individus auraient déjà agressé d’autres personnes de la même manière.

