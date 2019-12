Portrait craché: qui est la mère et qui est le fils?

Crinière brune, yeux bleus perçants, lèvres pulpeuses: Elizabeth Hurley et son fils Damian partagent un grand nombre de similitudes physiques, au point que la confusion est possible. À l'occasion des célébrations de Noël, le jeune homme a publié sur sa page Instagram une photo. Mère et fils prennent la pose sur une balançoire, tous deux coiffés de bonnets noirs. Un cliché perturbant tant la ressemblance est grande.

Pourtant, 37 ans séparent l'actrice de 54 ans et son fils, mannequin, de 17 ans. Mais en y regardant de plus près, plus le garçon prend de l'âge et plus la ressemblance devient flagrante.

Damian est né en 2002 d'une idylle entre sa mère et l'homme d'affaires américain Steve Bing. Du haut de ses 17 ans, et très demandé grâce à son style androgyne, Damian est aujourd'hui l'un des visages les plus en vogue du monde du mannequinat, selon ParisMatch. En 2018, il a ainsi signé chez Tess, prestigieuse agence qui représente également sa mère.

(L'essentiel/utes)