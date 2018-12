Nicki Minaj est amoureuse d'un délinquant sexuel

Les dernières rumeurs la disaient en couple avec Lewis Hamilton. Il n'en est rien. Dimanche, Nicki Minaj a dévoilé l'identité de son nouveau compagnon sur son compte Instagram. L'élu de son cœur se nomme Kenny Petty et semble très épris de sa nouvelle conquête. Mais selon les médias américains, ce quadragénaire, inconnu du showbiz, est loin d'être un enfant de chœur.

Enregistré au fichier des délinquants sexuels, il a été reconnu coupable de viol sur une mineure en 1994. Le site The Blast va même jusqu'à affirmer que le prévenu avait utilisé un couteau pour arriver à ses fins. S'il a bien été jugé, on ignore combien de temps exactement il a passé en prison. Selon le même média, il aurait été condamné à une peine «de 18 à 54 mois». Plus tard, en 2006, Kenny a «plaidé coupable pour homicide involontaire» car il avait entraîné la mort d'un homme, tué par balles. Ayant écopé de 10 ans de prison, l'Américain a finalement vu sa peine réduite à sept ans.

Inquiets de la voir amoureuse d'un homme au lourd passé judiciaire, les fans de la chanteuse se sont emparés des réseaux pour la raisonner: «C'est quand même un violeur». Ce à quoi elle a répondu: «Il avait 15 ans au moment des faits, elle en avait 16. Internet va te faire voir, tu ne peux pas contrôler ma vie». Une réponse qui a le mérite d'être claire.

(L'essentiel/szu)