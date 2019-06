Une star du poker décède dans son bain

La Russie pleure la mort de Liliya Novikova, star du poker. La jeune femme de 26 ans a été retrouvée inanimée dans la salle de bains de son appartement de Moscou, mercredi. Inquiète de ne pas réussir à joindre la joueuse, sa famille a alerté une voisine, qui est allée vérifier que tout allait bien. Elle a alors découvert la victime inanimée et a alerté les forces de l'ordre. Liliya était étendue au sol sans vêtements, mais son corps ne présentait aucune trace de violence. Ilia Gorodetski, un commentateur de poker, a précisé à la chaîne Ren TV que Lilia Novikova, 26 ans, était morte après avoir touché un sèche-cheveux avec ses mains mouillées.

Selon RG.ru, la malheureuse serait morte électrocutée en laissant tomber son sèche-cheveux dans l'eau. Certaines sources rapportent que la joueuse de poker était en train de recharger un appareil quand le drame est survenu. Moskovsky Komsomolets écrit pour sa part que Liliya a glissé et qu'elle s'est violemment tapé la tête. Les résultats de l'autopsie devraient éclaircir les circonstances de l'accident.

Liliya, star de l'eSport où elle était connue sous le pseudo de Lia, se déplaçait également en personne pour disputer des tournois. Dans une interview à Pokerstrategy.com datant de 2015, Lilia Novikova déclarait avoir commencé à jouer au poker étant enfant et être étudiante en conception assistée par ordinateur et génie mécanique à la prestigieuse université technique d'État de Moscou. Elle gérait plusieurs blogs, son propre magasin en ligne, était très active sur les réseaux sociaux et animait des ateliers pour débutants. Elle était suivie par plus de 15 000 personnes sur Instagram. Le site Internet spécialisé Pokerstrategy.com lui a rendu hommage, l'appelant «une membre très active de la communauté du poker».

(L'essentiel/joc)