La nouvelle amie très sexy de Kylie Jenner

L’amitié ne tient parfois qu’à un fil Instagram. Et d’après celui de Kylie Jenner, il semblerait que celle-ci ait bel et bien remplacé son ancienne meilleure pote Jordyn Woods après que celle-ci a échangé des fluides buccaux avec Tristan Thompson, à l'époque petit ami de Khloé Kardashian, la demi-sœur de Kylie.

Kylie a définitivement excommunié Jordyn en février. Il fallait donc à la milliardaire une nouvelle complice à laquelle assortir ses looks. Bye-bye, Jordyn! Coucou, Anastasia Karanikolaou! Tu as le droit de relire son nom car il est pénible à retenir. Dis-toi juste que Kylie passe de la brune à la blonde.

Lundi, c’était l’anniversaire de celle que l’on surnomme plus simplement Stassie. Les deux copines ont passé la journée ensemble pour fêter ses 22 ans (qu’elle ne fait pas). Elles ont barboté dans la piscine, se sont offert une partie de golf – chacune dans un ensemble Chanel, idéal pour ce type de sport (ci-dessus) – et, finalement, Kylie a organisé pour sa nouvelle BFF une soirée sur le thème de «The Handmaid’s Tale» («La servante écarlate»), mal accueillie sur les réseaux sociaux.

En fait, Stassie connaît la famille Kardashian-Jenner depuis neuf ans. Elle s’est liée d’amitié avec Kendall et Kylie à l’âge de 11 ans et devient membre du clan par intermittence. Mais ce n'est que récemment que les deux jeunes femmes se sont rapprochées. Les photos Instagram postées sur leur compte commun sont la partie émergée de cette nouvelle amitié.

Anastasia Karanikolaou est une star des réseaux sociaux et une mannequin. Elle a travaillé avec des marques telles que PrettyLittleThing et Good American. Son père, Periklis Nikolaos Karanikolaou, est né en Grèce et a fait fortune comme courtier au sein du World Financial Group.

Avec 4,3 millions d’abonnés sur Instagram et 200 000 abonnés sur YouTube, Stassie pose régulièrement dans des tenues plus ou moins distinguées et poste des vlogs sur sa vie, dont une vidéo retraçant la totalité de son parcours d'interventions chirurgicales. L’instagrameuse n'a jamais caché sa passion pour la chirurgie esthétique et a révélé, au cours des dernières années, qu’elle avait subi deux augmentations mammaires... entre autres.

(L'essentiel)